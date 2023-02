Mondo delin: è scomparso Ilario Castagner , ex attaccante, allenatore e dirigente sportivo. Ad annunciarlo è stato il figlio, Federico, sui social: " Oggi se ne è andato il sorriso più bello del ...Ha allenato campionissimi come Rummenigge e fenomeni di provincia come Vannini, ha sognato di vincere lo scudetto con l'Inter ma l'ha sfiorato col Perugia. Nuovonel mondo del. All'età di 82 anni è morto Ilario Castagner , il tecnico gentiluomo. L'annuncio è stato dato dal figlio Federico sui social network: "Oggi se ne è andato il sorriso più ...

Calcio in lutto: morto Ilario Castagner, aveva 82 anni Corriere dello Sport

Lutto nel mondo del calcio: è morto Ilario Castagner GianlucaDiMarzio.com

Calcio in lutto, è morto Ilario Castagner: aveva 82 anni - Sportmediaset Sport Mediaset

Il calcio biellese in lutto per la scomparsa del dirigente Pier Franco Gila La Stampa

Terremoto Turchia, calcio in lutto: morto il calciatore Atsu Samp News 24

Allenò il "Perugia dei miracoli", poi anche Lazio, Inter e Milan: oggi è scomparso Ilario Castagner, aveva 82 anni ...in carriera ha allenato Inter, Lazio, Milan e il Perugia dei miracoli, secondo in A nel 1979. Lutto nel mondo del calcio italiano: è morto Ilario Castagner. L'ex allenatore aveva 82 anni. A breve il ...