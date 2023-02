Calcio in lutto | è morto Ilario Castagner | ex allenatore e commentatore TV

Leggi su rompipallone

(Di sabato 18 febbraio 2023) Inil mondo dele non solo. Èoggi, all’età di 82 anni, ex calciatore etv. Un uomo il cui percorso ha lasciato un importante segno nella storia del, forte dei tanti e diversi ruoli avuti. Una carriera votata al mondo calcistico, rendendolo noto soprattutto per aver sfiorato lo scudetto con il “Perugia dei miracoli” nel 1978-1979. Quella stessa stagione aveva visto la squadra guidata allora daraggiungere risultati eccezionali e senza precedenti. Come, fu infatti il primo nella storia delitaliano a finire imbattuto un campionato di Serie A....