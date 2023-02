Calcio femminile | Cristiana Girelli fa 100 presenze in Nazionale

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 18 febbraio 2023) Dall’esordio con l’Inghilterra nel 2013 alla sfida di ieri con il Belgio, dieci anni di emozioni racchiusi in 100. È il questo il traguardo raggiunto da, a cui un solo zero sulla maglia – che si tratti di Juve o– sembra non bastare più. Dopo i cento gol in bianconero, nel giro di pochi giorni ecco arrivare le cento “caps” in. “È un numero che mi impressiona, sono orgogliosa di esserci arrivata – ha dichiaratodal ritiro di Milton Keynes – ognuna di questeè stata accompagnata da un’emozione diversa. È chiaro che avrei preferito festeggiare con una vittoria o comunque con un risultato positivo, purtroppo non è stato così ma sono certa che ci rifaremo”. A 32 anni l’attaccante di Gavardo entra così a far ...