Calcio | è morto Ilario Castagner | l' allenatore del ' Perugia dei miracoli'

(Di sabato 18 febbraio 2023)italiano in lutto per la scomparsa di, storicodi quello che era stato definito il "dei". Ad annunciarlo sui social il figlio Federico: "Oggi se ne ...

AGI - Èoggi a 82 anni Ilario Castagner, calciatore e storico allenatore del 'Perugia dei miracoli' ... 'Oggi se ne è andato il sorriso più bello delitaliano . Grazie a tutti i medici e al ...L'annuncio del figlio Federico in un post su Facebook Altro lutto nel mondo del. E'all'età di 82 anni Ilario Castagner, ex tecnico e calciatore del Perugia dei miracoli. Lo annuncia il figlio Federico in un post su Facebook. "Oggi se ne è andato il sorriso più bello ...

È morto Mario Zurlini, storico difensore del Napoli degli Anni 60-70 La Gazzetta dello Sport

E' morto Ilario Castagner. Il figlio: "Il sorriso più bello del calcio italiano" la Repubblica

Lutto nel mondo del calcio: è morto Ilario Castagner GianlucaDiMarzio.com

È morto a 82 anni Ilario Castagner, calciatore e storico allenatore del «Perugia dei miracoli» con cui concluse il campionato da ...L'annuncio del figlio Federico sui social: "Se ne è andato il sorriso più bello del calcio italiano". Aveva 82 anni, nella sua carriera era stato sulla panchina di Milan e Inter ...