Buon Carnevale 2023 | frasi divertenti e immagini animate per gli auguri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 febbraio 2023)a tutti! Sta per arrivare una delle feste più amate, soprattutto dai bambini, tra coriandoli, carri e travestimenti. Chi diventa per un giorno la principessa di una fiaba, chi un supereroe, perché atutto è concesso. In quest’articolo, però, troverete una serie diper augurare, con la speranza che sia un giorno all’insegna del divertimento, della leggerezza e della spensieratezza. Non sapete come sorprendere i vostri amici? Bene, sappiate che basta veramente poco: anche con una frase divertente e simpatica o con un’immagine carina si può stupire. E la bellezza, ve lo ricordiamo, è sempre nelle piccole cose! Lepiù ...