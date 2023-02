Bug stabilizzazione fotocamera riscontrato sul Samsung Galaxy S23 Ultra

(Di sabato 18 febbraio 2023) I nuovi dispositivi hanno spesso bug che passano inosservati prima di essere rilasciati. È solo quando molte persone iniziano ad usarli che questi problemi vengono alla luce. Solo di recente abbiamo sentito che la One UI 5.1 ha distrutto la durata della batteria su alcuni telefoni. Mentre i dispositivi più vecchi sono alle prese con quel bug, sembra che ce ne sia uno importante anche sulS23. Come riportato da ‘SamMobile‘, si tratta di uno strano problema didella: sebbene sia difficile risalirne alla causa, senza dubbio può essere facilmente risolto tramite un aggiornamento del software. IlS23dovrebbe avere un’eccellente...

Ovviamente più scende l'illuminazione più cala il dettaglio ma la, con l'aiuto ... I video possono essere registrati massimo in 4K a 60fps ma abbiamo riscontrato il classicopresente ......parti che non riescono a dialogare con il sistema didel nuovo sensore da 48 MP e lo mandano in tilt. Ricordiamo cheo non si tratterà del primo aggiornamento volto a risolvere un...

OnePlus 11, la recensione del nuovo smartphone Android top di ... Multiplayer.it

IPhone 14 Pro, segnalato un grave problema alla fotocamera Libero Tecnologia

Apple, con iOS 16.0.2 risolti i bug della fotocamera e del popup ... HDblog

C'è un problema con le fotocamere degli iPhone 14 Pro WIRED Italia