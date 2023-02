Bruce Springsteen lancia la sua chitarra durante un concerto e colpisce in testa un tecnico | “Uomo a terra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) Colpo di scenal’ultimodiallo State Farm Arena di Atlanta, in Georgia: preso dall’entusiasmo,l’esibizione il “Boss” hato la suaTelecaster colpendo inuno dei tecnici. L’incidente è avvenuto lo scorso 3 febbraio ma è salito alla ribalta solo ora dopo che il video dell’accaduto ha iniziato a circolare sui social media. Nelle immagini si vede Kevin Buell, questo il nome del, cadere adopo il colpo ecorrere subito in suo aiuto, mortificato. Dopo essersi accertato che, fortunatamente, non era successo nulla di grave e che l’non aveva riportato ferite, l’artista ha urlato scherzando: “C’è un ...