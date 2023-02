Bremer finisce in panchina? Ormai è inevitabile

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 18 febbraio 2023) Potrebbe cambiare qualcosa intorno alla figura di, centrale bianconero; cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando. La scorsa sessione estiva, la Juventus ha rinforzato la propria difesa con; il centrale difensivo è arrivato per sostituire de Ligt e, in pochissimo tempo, ha conquistato la titolarità nel sistema di gioco bianconero. Nell’undici titolare di Allegri, il difensore è uno degli inamovibili sia in una difesa a quattro sia in una difesa a tre. Il motivo è duplice: le qualità tecniche die le difficoltà degli altri centrali. LaPresseBonucci non sta vivendo una stagione semplicissima complici gli infortuni mentre Rugani e Gatti non sembrano essere al centro del progetto bianconero. Ecco, dunque, cheè inamovibile nel sistema difensivo della Juventus. Le cose, però, sembrano poter ...