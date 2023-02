Bonus occhiali 2023 | in arrivo la piattaforma del Ministero della Salute | a chi spetta e come richiederlo

Ancora pochi giorni prima del via alle richieste per il cosiddetto "", il contributo di 50 euro per l'acquisto dida vista o lenti a contatto correttive. La piattaforma per l'invio delle domande dovrebbe essere pronta a breve., ...Indice 1 Assegno unico 2affitti 3asilo nido 4bollette 5psicologo 7prima casa giovani 8università 9 Carta acquisti 10 Conto corrente gratis ...

Le famiglie che vorranno accedere al “Bonus occhiali” dovranno però dimostrare necessariamente un reddito Isee inferiore a 10mila euro. Il bonus, però, potrà essere chiesto una sola volta per ciascun ...Il governo, nelle scorse ore, ha varato un decreto che blocca lo sconto in fattura e la cessione ...