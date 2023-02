Bologna | Roberto Soriano scoppia in lacrime | cos’è successo in diretta su SKY

Momento emozionante nel post di Samp -Soriano, ex doriano rilanciato a Genova da Mihajlovic, è scoppiato in lacrime in diretta a una domanda sull'allenatore scomparso, che lunedì avrebbe compiuto 54 anni: "Voglio pensare ...Commenta per primo Il tecnico delThiago Motta a fine gara ha commentato la vittoria contro la Sampdoria ai microfoni di DAZN :... SORIANO - 'Abbiamo bisogno diin tutte le fasi di gioco, ...

Le lacrime di Soriano: torna a segnare dopo due anni e piange ricordando Mihajlovic Sky Sport

Sampdoria-Bologna, Soriano torna al gol a quasi 2 anni di distanza: il dato Calcio in Pillole

Il tecnico soddisfatto a fine gara: “La classifica Fare calcoli ora è sbagliato”. Ecco cosa ha urlato a Skorupski dopo il rigore parato ...Thiago Motta fa piangere Dejan Stankovic: il suo Bologna fa valere la maggiore caratura tecnica per un tempo e passa in vantaggio con la rete del grande ex, Roberto Soriano. La Sampdoria ...