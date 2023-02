Bologna | Orsolini | «Alla Sampdoria due rigori dubbi | partita assurda»

(Di sabato 18 febbraio 2023) Riccardo, attaccante del, ha parlato al termine della vittoria nel match di Serie A contro laRiccardo, attaccante del, ha parlato a DAZN. PAROLE – «per certi versi, ci siamo ritrovati nel giro di 2? a poter andare sotto con duesecondo me, senza mettere in discussione l’arbitro. E’ stata una situazione strana, potevamo gestirla bene e invece ce la siamo complicata; è anche bello vincerla così in modo sudato. Rigore? Ho detto a Skorupski che è un animale e che ce l’avrebbe fatta vincere lui, è stato così. Continuità? Io quando giocavo di meno l’ho sempre detto che mi serviva continuità, minutaggio, mi serve poter sbagliare perché non si possono fare partite ...

Samp -1 - 2: decide la rete al 90' di: tre punti d'oro per la squadra di Motta, blucerchiati in caduta libera. Successo del Diavolo nel derby. Stasera a San Siro c'è la sfida tra Inter e ...Leggi anche Sampdoria -1 - 2,stende la Doria LA PARTITA - Nel Monza, il tecnico Palladino per il derby lombardo sceglie Petagna in avanti, con Mota e Caprari in appoggio. A ...

Orsolini è tornato decisivo: il Bologna lo blinda, ma per l'estate è già calciomercato Calciomercato.com

Bologna, il rinnovo di Orsolini non arriva. Il problema è economico Torino Granata

Orsolini: "Partita assurda, rigori dubbi. A Skorupski ho detto sei un animale" TUTTO mercato WEB

Orsolini: “La vittoria è di Skorupski” Tuttobolognaweb

Abdelhamid Sabiri con un suo gol in Sampdoria-Bologna ed ha spezzato un trend negativo che perdurava da settembre. Abdelhamid Sabiri però ha almeno inverito un trend incredibilmente negativo per la Sa ...Prosegue la 23esima giornata del campionato di Serie A. Nel pomeriggio importantissimo il match di Marassi tra Sampdoria e Bologna. La squadra di Stankovic, dopo il pareggio contro l'Inter, ...