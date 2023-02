Bologna affonda Samp all' ultimo respiro | blucerchiati quasi condannati

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ilvince 2-1 al 'Ferraris' contro ladoria nel match valido per la 23/a giornata di Serie A e balza al settimo posto in classifica con 32 punti, scavalcando momentaneamente Torino e Udinese. Soriano sblocca il risultato al 27', nella ripresa Sabiri pareggia i conti su rigore al 23' ma tre minuti più tardi, sempre dal dischetto, fallisce il gol del 2-1. Nel finale invece sono gli emiliani a trovare la zampata decisiva con il sigillo al 90' di Orsolini. Per i liguri, penultimi con 11 punti, la salvezza si fa sempre più difficile.