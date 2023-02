Bob a due | Sigulda 2023 | tripletta tedesca al maschile | settimi Baumgartner Mircea

Leggi su sportface

(Di sabato 18 febbraio 2023) E’tuttanella penultima gara stagionale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di bob a, in Lettonia. Nella gara a due trionfano Lochner e Fleischauer con il tempo complessivo di 1.40.37 dopo le due manche, davanti a Friedrich e Schueller che restano dietro di trentasei centesimi e al duo composto da Illman e Tasche staccati di trentotto centesimi. Per quanto riguarda gli italiani, in gara la coppia formata da Patricke Robert, che chiudono in settima posizione. Ultima gara stagionale in programma domani mattina, domenica 19 febbraio, alle ore 9. SportFace.