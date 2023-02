Bob a 2 | Johannes Lochner vince gara-1 di Sigulda e domani potrà difendere 71 punti su Friedrich

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023)si è aggiudicato-1 del gran finale di(Lettonia) valevole come ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di bob a 2 maschile 2022-2023 e ormai vede la Sfera di Cristallo. Sul budello baltico lasi è chiusa con un vero e proprio festival tedesco, con il podio monopolizzato dagli equipaggi teutonici e un duello al vertice sempre più emozionante. A questo tutto sarà rimesso in paliodalle ore 12.45 con l’ultima prova di bob a 2 della stagione. Al momento la classifica generale vede al comandocon 1517contro i 1446 di Francesco, per cui un margine importante di 71da...