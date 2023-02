(Di sabato 18 febbraio 2023) A pochi giorni dalla notizia dellada parte della Procura di Imperia per quanto successo a Sanremo, la signora Paola Lazzari,del cantante, prende la parola in difesa del figlio svelando più di un retroscena

La 'distruzione' del palco dell'Ariston da parte dia Sanremo 2023 è ancora sulla bocca di tutti. Sidi cause, processi, denunce, nonostante il cantante si sia scusato, anche pubblicamente con un post su Instagram. La situazione comunque è ...Ascolta questo articolo La settimana sanremese è finita ma troppe questioni continuano a tenere banco sui principali siti di gossip. Non sisolo die della indagine aperta a suo carico dalla procura di Imperia. A riempire le riviste di cronaca rosa c'è la crisi, vera o presunta, tra Fedez e Chiara Ferragni a cui si è appena ...

Blanco, parla la mamma: “Denuncia fuori luogo, era tutto concordato Il Fatto Quotidiano

Blanco indagato, parla la mamma: "Era concordato, così lo distruggono psicologicamente" Today.it

Blanco e le rose distrutte a Sanremo, parla la madre: «Denunciarlo ... Politica Sette

Blanco, parla la mamma: «Denuncia fuori luogo, era tutto concordato» Vanity Fair Italia

Sanremo, Guai per Blanco: parla il presidente della regione Napolike.it

A pochi giorni dalla notizia della denuncia da parte della Procura di Imperia per quanto successo a Sanremo, la signora Paola Lazzari, mamma del cantante, prende la parola in difesa del figlio sveland ...“Esistono questioni più rilevanti da affrontare, ma al momento non desidero aggiungere altro”, così afferma Paola Lazzari, la madre di Blanco, intervenuta al programma “La vita in diretta” per ...