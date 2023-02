Blanco indagato per i calci a Sanremo | la mamma | Così lo stanno distruggendo

(Di sabato 18 febbraio 2023) "Capisco che possa non essere piaciuto, ma ci sono problemi più importanti". Parla Paola Lazzari,di, intervenuta a "La vita in diretta" per difendere il figlio,per danneggiamento...

"Capisco che possa non essere piaciuto, ma ci sono problemi più importanti". Parla Paola Lazzari, mamma di, intervenuta a "La vita in diretta" per difendere il figlio,per danneggiamento dalla Procura di Imperia dopo quanto fatto a Sanremo dove ha preso a calci le rose sul palco. "Trovo ...Leggi anche >per danneggiamento per le rose devastate: la sua risposta su Instagram. E i fan sono con lui 'Campionario di infelici' Le gesta disul palco dell' Ariston e il ...

Blanco indagato dopo Sanremo 2023 La madre: «Era concordato, non abbiamo ricevuto nulla. Trovo fuori luogo qu ilmessaggero.it

Blanco indagato La risposta del cantante con l'inedito «Sbagli»: «Calcio più forte le rose nel cielo» ilmessaggero.it

Blanco indagato per aver distrutto i fiori di Sanremo: ecco cosa rischia Corriere TV

Blanco indagato per il massacro delle rose, arriva la risposta del cantante - Il video Open

Blanco indagato, parla la mamma: "Era concordato, così lo distruggono psicologicamente" Today.it

Paola Lazzari parla a «La vita in diretta» sul danneggiamento di scenografia e fiori a Sanremo per il quale il cantante è indagato dalla Procura di Imperia: «Non era nelle sue intenzioni, si è scusato ...“Esistono questioni più rilevanti da affrontare, ma al momento non desidero aggiungere altro”, così afferma Paola Lazzari, la madre di Blanco, intervenuta al programma “La vita in diretta” per ...