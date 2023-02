Biscotti senza grassi | né zuccheri | alle noci o ai mirtilli rossi? Doppia ricetta

Leggi su donnaup

(Di sabato 18 febbraio 2023) Se siete alla ricerca di, néqui troverete ben due ricette. La prima non contiene neppure un filo di farina ed perfetta anche per chi soffre di celiachia. Sono piccole chicchedi una bontà indescrivibile! La seconda contiene sì farine, ma di cocco e di ceci, non di grano, quindi, anche questa è ideale per gli intolleranti. Non c’è l’ombra di lattosio e volendo si possono sostituire le uova con le banane per una resa ancora più leggera! Insomma sono due ispirazioni consolatorie quando siamo a dieta e desideriamo un dolcetto di conforto! Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo! Dolcetti: ingredienti e preparazione Per questiprocuratevi. 170 g di ...