Nel corso dell'incontro previsto a Varsavia la prossima settimana il Presidente degli Stati Uniti Joeun messaggio" all'omologo russo Vladimir Putin. Si tratterà di un'occasione per sottolineare lo sforzo senza precedenti della Nato per aiutare gli ucraini a salvare il loro Paese mentre ...'Il presidentemetterà in chiaro che gli Stati Uniti continueranno a stare con l'Ucraina... per tutto il tempo necessario'. 'E sospetto che lo sentirete inviare messaggi anche a Putin, oltre ...

Usa, Biden manderà un messaggio a Putin da Varsavia Sky Tg24

Live guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 360 - Allarme aereo in tutto il Paese, missile su Khmelnytskyi, ad ovest di Kiev - Allarme aereo in tutto il Paese, missile su Khmelnytskyi, ad ovest di Kiev RaiNews