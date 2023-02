Biathlon | Vittozzi commenta l’oro | “Gara perfetta | sono veramente contenta”

(Di sabato 18 febbraio 2023) Lisaha parlato dopo la storica vittoria dell’Italia nella staffetta femminile ai Mondiali dia Oberhof (Germania): “contentissima, è una vittoria entrata nella storia. Abbiamo disputato la, conducendo fin dall’inizio. Personalmente credo di aver gestito labene, ci tenevo a prendermi questa vittoria a tutti i costi. Abbiamo lavorato molto bene come squadra“. Protagoniste anche Samuela Comola, Dorothea Wierer e Hannah Auchentaller, con quest’ultima che ha aggiunto: “Non mi aspettavo questa medaglia. Ho fatto poche gare di Coppa del Mondo e ancora non ho realizzato quello che è successo.davvero, credo che tutte e quattro abbiamo fatto una splendida. Io ho pensato a fare il ...

Un'Italia da applausi domina in lungo e in largo la staffetta femminile dei Mondiali di. Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Lisahanno sfoderato una prestazione monstre al poligono, utilizzando soltanto due ricariche, e hanno tenuto lontane le rivali ...Le italiane delfanno la storia ai Mondiali di Oberhof conquistando, per la prima volta, il titolo iridato ... Partecon 5″6 di vantaggio su Denise Herrmann e 38″2 su Hannah ...

Una giornata da ricordare. Sulle nevi di Oberhof, in Germania, la staffetta femminile dell’Italia ha fatto la storia nei Mondiali 2023 di biathlon. Per la prima volta, infatti, il Bel Paese ha vinto l ...Il quartetto composto da Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchenataller e Lisa Vittozzi, ha conquistato il primo posto con il tempo di 1h14’39"7 ...