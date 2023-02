Biathlon | staffetta maschile Mondiali Oberhof 2023 | tutti contro la Norvegia

Leggi su sportface

(Di sabato 18 febbraio 2023) Gli uomini aprono la penultima giornata aidicon la, gara in programma a partire dalle ore 11.45. L’Italia partirà con il pettorale numero 7 e sarà rappresentata da Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Elia Zeni e Lukas Hofer. Ma chi sono i favoriti? IL CALENDARIO COMPLETO I FAVORITI – E’ ancora unla. Christiansen, Tarjei Boe, Lægreid e Johannes Thingnes Boe andranno a caccia dell’ennesima medaglia d’oro in questi, ma c’è grande attesa anche per la Germania con Strelow, Kühn, Rees e Doll, favorita per il podio insieme alla Francia di Guigonnat, Claude, Jacquelin e Fillon Maillet. Non è da sottovalutare la Svezia con Femling, Ponsiluoma, Nelin e Samuelsson, che ...