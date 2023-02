Biathlon | Mondiali 2023 | la Francia fa festa nella staffetta maschile Battuta la Norvegia di Johannes Boe | Italia 7a

(Di sabato 18 febbraio 2023) Lavince l’orovalida per idiin corso di svolgimento a Oberhof (Germania). In una prova davvero complicata a causa del vento molto forte in diversi momenti, il quartetto formato da Antonin Guiggonat, Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet disputa una gara molto solida e si impone in 1:21:48.8 (1+9) davanti alla(+38” con 2+14 al poligono) e alla Svezia (+1’39” con 1+13). Si chiude dunque a quota cinque la serie di ori consecutivi conquisati daBoe in questa rassegna iridata. Settima l’. Laparte bene grazie a un’ottima prima frazione di Guigonnat e, complici anche i tantissimi errori degli avversari più importanti, ...

Ai Mondiali di biathlon di Oberhof, la staffetta maschile elvetica ha solo sfiorato l'impresa di conquistare una medaglia. Partita forte con il primo frazionista Stadler, perfetto al tiro, la Svizzera ...