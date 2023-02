Biathlon | Lisa Vittozzi | “Volevamo prenderci l’oro | siamo nella storia!

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) L’Italia ha portato a quattro il proprio bilancio in questi Mondiali 2023 di. Sono state le ragazze della staffetta femminile a regalare il primo oro della spedizione tricolore, prevalendo al termine di una prova molto complicata per le avverse condizioni meteorologiche che avevano messo in dubbio anche la disputa della gara a causa del forte vento. A complicare le cose è arrivata anche la pioggia, ma le ragazze nostrane sono state strepitose. Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller ehanno gestito alla grande le difficoltà descritte, concludendo con appena due ricariche usate, a precedere la Germania e la Svezia. Si diceva quattro medaglie, come quelle vinte dain questa edizione: l’argentostaffetta mista, i bronzisingle mixed ...