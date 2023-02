Biathlon | le pagelle di oggi | Italia favolosa nella staffetta femminile | buonissima prova di Giacomel al maschile

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ai Mondiali 2023 disi sono disputatele due staffette a squadre e le emozioni non sono di certo mancate. In particolare, per l’è stata una giornata storica, visto che è arrivata la prima medaglia d’oro di sempre in unadi una rassegna iridata. In campoil metallo più pregiato è stato conquistato dalla Francia, con il Bel Paese che è invece arrivato settimo. Qui di seguito lediDidier Bionaz, 6,5: apre la gara dell’con una frazione sufficiente, ma non perfetta. Pesano infatti un po’ le tre ricariche complessive utilizzate e il ritmo non proprio altissimo nell’ultimo giro che costringono l’azzurro a dare il ...