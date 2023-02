Biathlon | Europei Junior Open 2023 | oro di Nicolò Betemps nella sprint!

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) Sorride all’Italia anche la quinta gara deglivalidi per la IBUCup 2022-di: a Madona, in Lettonia,sprint 10 km maschile arriva l’oro di. Con due ori ed un bronzo in cinque gare l’Italia è in testa al medagliere. Vittoria ed oro continentale all’azzurrino, primo col tempo di 27’47?5 (10/10 al poligono), davanti al ceco Petr Hak, secondo a 32?7, con un errore in piedi, mentre a completare il podio è il polacco Konrad Badacz, terzo a 42?5, anch’egli perfetto al tiro. Così gli altri azzurrini in gara: ottavo Fabio Piller Cottrer a 1’01?5 con due errori in piedi, 12° Stefano Canavese a 1’28?9 con un ...