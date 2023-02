Bianca Balti “bullizzata” in aeroporto | “Mi guardavano e dicevano | ‘Non è niente di che’…”

Leggi su tpi

(Di sabato 18 febbraio 2023) “Sono in coda all’e un gruppo di cafone italiane ha cominciato a commentare tra di loro la mia apparenza. Ho sentito dire “mah insomma…”, “be io mi aspettavo di meglio…” e mi chiedo se la cafonaggine sia una cosa prettamente italiana o semplicemente abbia avuto la fortuna di non incontrare gente così a Los Angeles. Ma questa cosa di voler distruggere qualcuno per sentirsi meglio è davvero brutta. Anche io lo facevo perché sono cresciuta pensando fosse normale. Ma sto imparando che è una cosa da non fare. Disimparatelo! È proprio un brutto vizio e fa male”. Si sfoga su Instagram Chiarache racconta la piccola disavventura vissuta all’di Los Angeles mentre era in partenza per Londra. La super modella è statae attaccata da un gruppo di donne che continuavano a commentare il suo ...