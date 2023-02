Berlusconi | “Il Milan è la mia squadra del cuore | il Monza ancora no”

(Di sabato 18 febbraio 2023) Silvio, proprietario deled ex patron del, ha parlato ieri a 'Sky Sport' della partita in cartello e di tanto altro

Monza -è la partita del cuore di Silvioche per la prima volta ospita i rossoneri da 'avversario'. Era il 9 aprile 2017 quando ilgiocò l'ultima partita sotto la sua proprietà, prima ...... l'addio rischia di prendere corpoUna giornata non banale, quella di oggi, per il. ... cone Galliani artefici di un grande ciclo in rossonero e adesso dall'altra parte. Avversari, ...

Berlusconi, il Milan, Leao centravanti e la replica di Pioli: "Sono d'accordo" Tuttosport

Milan tra Champions e... Champions: a casa Berlusconi per tornare a volare - Sportmediaset Sport Mediaset

Berlusconi: "Leao mi è simpatico, penso che potrebbe fare il centravanti" Milan News

Milan, l'ultima partita di Berlusconi: era il 9 aprile 2017 contro il Palermo Sky Sport

Silvio Berlusconi torna a sfidare il Milan. Una vittoria per 4-0 sul Palermo la sua ultima partita alla guida del club rossonero ...Febbraio 2023 è il mese che segnala il ritorno di Silvio Berlusconi allo stadio U Power, pochissimi chilometri da villa San Martino in Arcore, per assistere a Monza-Milan che è, per dirla con la ...