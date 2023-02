Bergamo | le frasi contro Paola Egonu mai rimosse | la denuncia del consigliere comunale | «Ha ragione lei L’Italia è un Paese razzista»

Leggi su open.online

(Di sabato 18 febbraio 2023) «non è italiana, è nera». La scrittacomparsa sul muro di un sottopasso di via Carducci aè ancora lì dopo un mese dalla segnalazione delSimone Paganoni proprio riguardo al muro imbrattato d’odio. A distanza di tempo la frasela pallavolista azzurra, insieme ad altre scritte omofobe, non è stata cancellata e are la totale indifferenza o distrazione è ora lo stesso Paganoni che su Facebook spiega: «Sono lì da più di un mese, perché le ho fotografate per la prima volta all’inizio di gennaio. Ho immediatamente segnalato la cosa alle operatrici dell’ipermercato Conad». E ancora: «Un paio di giorni dopo erano ancora lì, ma ho pensato di lasciare a chi di dovere un po’ di tempo per ...