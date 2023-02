“BENVENUTA | SIORA MASCHERA!” | al via le riprese

(Di sabato 18 febbraio 2023) Sono partite oggi a Ca’ Sagredo ledel documentario “”, prodotto dalla AuruMovie Entertainment e ancora, per la regia di Luca Molteni. Cosa vuole racontare “”? Il film vuole raccontare, sia a livello storico che culturale, il Carnevale di Venezia partendo dalle origini antichissime di questa celebrazione passando di epoca in epoca accompagnati da vari illustri ospiti (Giovanna Barbiero, Presidente dell’Associazione Internazionale del Carnevale di Venezia, il Principe Maurice Agosti nei panni di Giacomo Casanova, Luca Colferai giornalista ed art director, Gran Priore della Compagnia della Calza ‘I antichi’ e tanti altri ancora tra esponenti del mondo della cultura e dell’artigianato veneziano). Le ...

'Benvenuta, siora maschera!', il fascino del Carnevale di Venezia in ...

"BENVENUTA, SIORA MASCHERA!": Tra i luoghi in cui si girerà il documentario ricordiamo Palazzo Pisani Moretta, Ca' Sagredo, Canal Grande ...