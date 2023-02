Benvento-Brescia | le formazioni ufficiali

In Primavera 2 colpo esterno per lo Spezia ae del Cosenza a Pisa mentre nella Serie A ...00SRF Padova U19 - Como U19 14:00SRF Venezia U19 - Genoa U19 14:00SRFU19 - Reggiana U19 14:...Si parte alle 14 da Sudtirol -, molto interessante in chiave playoffi mentre a caccia di rilancio Cosenza eche assieme a Ternana - Ascoli giocheranno alle ore 16.15. Molto denso il ...

Brescia, Possanzini: “A Benevento per giocare senza paura” BresciaToday

BENEVENTO-BRESCIA: LE FORMAZIONI UFFICIALI! Bresciaingol

Brescia, a Benevento è spareggio vero fra le due peggiori del 2023 Giornale di Brescia

BENEVENTO-BRESCIA: SI SALVI CHI PUO’ Bresciaingol

Benevento-Brescia, Possanzini rischia la zona retrocessione diretta: probabili formazioni IL GIORNO

Le formazioni ufficiali di Benevento e Brescia, sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie B 2022/2023. Due squadre in profonda crisi, che hanno vissuto già un paio di cambi allenatore. I ...Benevento - Brescia è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2022/2023. La partita è in programma il giorno 18 febbraio alle ore 14:00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento.