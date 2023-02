Benno Neumair | le motivazioni dell’ergastolo per l’omicidio dei genitori | “Capace di intendere e volere”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 18 febbraio 2023)è stato condannato all’ergastolo il 19 novembre 2022 perdeiPeter63 anni e Laura Perselli 68 anni, entrambi insegnanti in pensione, uccisi il 4 gennaio 2021. Il giovane, reo confesso, ha poi gettato entrambi i corpi nell’Adige. Le testimonianze e le analisi scientifiche effettuato hanno portato alla ricostruzione dei fatti, arrivando a stabilire la colpevolezza del ragazzo già prima della sua confessione. Il primo a essere stato ucciso sarebbe stato il padre, al culmine di una lite, mentre poi avrebbe perso la vita la mamma; in quest’ultimo caso è stata riconosciuta l’aggravante della premeditazione, che si sono sostanziate in un vero e proprio agguato. A distanza di mesi da quella sentenza, è stata riconosciuta la capacità die di ...