Benevento | la classifica resta complicata | laggiù tutte fanno punti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl ritorno alla vittoria delnon coincide del tutto con risultati favorevoli dagli altri campi. I giallorossi hanno sconfitto il Brescia nello scontro diretto del Vigorito ma quella di Possanzinil’unica squadra della zona bassa ad essere rimasta a secco dinel venticinquesimo turno di campionato. E’ stata una giornata dolce anche per il Perugia e per il Cittadella, che hanno vinto due sfide importantissime contro la Ternana (3-0 nel derby al Curi) e la Reggina (da 0-2 a 3-2 al Tombolato). Hanno mosso lainoltre il Cosenza (0-0 in casa contro la sorpresa Sudtirol), il Como e la Spal, che hanno pareggiato 1-1 nello scontro diretto. La Strega ha scavalcato in un colpo solo Brescia e Spal, ma al tempo stesso non ha guadagnatosu ...