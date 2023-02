Benevento-Brescia | le pagelle | Tello di qualità | Improta si libera dalle paure

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIltorna alla vittoria dopo 69 giorni e lo fa grazie a un gol dinel confronto-salvezza contro il. Ledei giallorossi: Paleari 6: Non si sporca i guanti, nel primo tempo ilè inoffensivo (1’st Manfredini 6,5: seconda vittoria da subentrato in stagione. Lo salva il palo sul tiro di Ndoj, poi si ritrova il pallone tra le braccia nell’occasione finale per ini) El Kaouakibi 6,5: Sul piano tecnico non è un bel vedere ma la sua corsa si rivela utilissima. La chiusura chirurgica su Olzer al 90? vale l’ovazione del Vigorito Veseli 6,5: Non copre Ndoj sull’occasione del palo ma è l’unico neo. Sempre ben posizionato, non commette errori. Tosca 7: Reattivo, concentrato e intelligente nel leggere le varie situazioni. ...