Becao | Inter osservato speciale nel match con Udinese | centrale nel mirino

(Di sabato 18 febbraio 2023) Rodrigo, difensoredell’, è da tempo neldell’e saràdurante ildi stasera.– Secondo quanto riportato da SportMediaset, Rodrigosarà tra gli osservati speciali dell’stasera nel corso dell’incontro contro l’. Il difensorebrasiliano è da tempo neldel Club nerazzurro. Beppe Marotta e Piero Ausilio intenderebbero puntare su di lui per puntellare la difesa della squadra meneghina dopo l’addio di Milan Skriniar e alcune altre incognite. Fonte: SportMediaset.it-News - Ultime notizie e calciomercato ...

PROBABILI FORMAZIONI(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, ... Inzaghi Squalificati: nessuno Indisponibili: Correa UDINESE (3 - 5 - 1 - 1): Silvestri;, Bijol,...UDINESE (3 - 5 - 1 - 1): Silvestri;, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto. All. Sottil. Dove vedere- Udinese, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN...

Inter, occasione Becao: sarà l’osservato speciale. C’è il prezzo: i pro e un dubbio fcinter1908

Inter-Udinese con vista sul mercato: Marotta e Ausilio osservano Becao Passione Inter

Becao, l’Inter lo vede già a San Siro Corriere dello Sport

CdS - Becao l'occasione, ma l'Inter tiene vive anche altre due piste per la difesa Fcinternews.it

Cioffi consiglia Marotta: "Becao maturo per giocare nell'Inter. Prima era un lupo che girava in campo..." Fcinternews.it

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...INTER – Dalla difesa all’attacco ... Dovesse arretrare Pereyra, spazio allora alle due punte. Difesa a tre con Becao, Bijol e Perez. JUVE – Le novità di formazione di casa Juventus per la sfida contro ...