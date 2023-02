Basta “spionaggio” | la riforma dell’intelligence è anche nelle parole Scrive Pasqualini

Leggi su formiche

(Di sabato 18 febbraio 2023) Rinnovare, apportare mutamenti o utilizzare al meglio le strutture già esistenti? Sembra opportuno dopo 15 anni di applicazione o di non applicazione integrale, ripensare e valutare quelle che sono le norme ordinative in atto per un settore molto delicato, necessario alla sicurezza nazionale, che non è solo la raccolta informativa mal’analisi attenta delle notizie che giungono sulle scrivanie di coloro che risiedono in madrepatria, per una corretta valutazione geopolitica, in rapporto ai nuovi orizzonti internazionali di una globalizzazione sempre più forte e sempre più pericolosa. Il lungo studio che ho recentemente fatto sugli Atti parlamentari (confluito in un volume a stampa), che hanno condotto alla legge numero 801 del 1977, alla 124 del 2007 e quella 133 del 2012, mi ha convinto che sia la 124 sia la successiva, di ‘manutenzione’, 133 siano un impianto di ...