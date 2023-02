Basket | Paolo Banchero sull’Italia | “Deciderò a fine stagione”

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023)si è divertito e ha fatto divertire al suo primo All-Star Game. La prima scelta assoluta dell’ultimo Draft NBA è stato protagonista nel Rising Star Challenge del venerdì, vincendo assieme ai suoi compagni della squadra capitanata da Pau Gasol il titolo di questo piccolo torneo. La stella in pectore degli Orlando Magic è stato ascoltato in una conferenza stampa a margine degli eventi dell’All Star Game, in cui parla della possibilità di poter vestire la maglia della Nazionale italiana. E in cui si è tenuto ancora una volta sul vago: “Non posso rispondere ancora. Sicuramente è qualcosa che valuterò al termine della“.ha parlato anche del suo incontro con il CT Gianmarco Pozzecco, utilizzando belle parole: “È venuto ad Orlando, dicevano tuti che è un po’ pazzo. Ma è una gran bella persona ...