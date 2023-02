(Di sabato 18 febbraio 2023) L’avventura della Bertram Derthona alle Final Eight di Coppa Italia 2023 si è conclusa quest’oggi amaramente in semifinale contro laBologna, che ha letteralmente dominato (punteggio finale che parla chiaro, 90-65 a favore deisini) conquistando meritatamente la finale. Giornata decisamente negativa per Tortona, con coachche non può fare altro che riconoscere la superiorità della squadra di Sergio Scariolo, mostratasi superiore senza particolari indugi sin dall’inizio della partita, archiviando la pratica già all’intervallo con un grande distacco solo da gestire. Di seguito, il commento in conferenza stampa del coach di Tortona: “Bologna per la vittoria, per il modo in cui ha giocato e ottenuto il risultato: sono ...

... Derthona Tortona 90 - 65 nella sfida valida per la semifinale delle Final Eight di Coppa Italia A1 2023 di, conquistando l'accesso alla finale. Il miglior marcatore della partita è...... figura cardine della Pallacanestro Livorno negli anni d'oro dellivornese, padre di(giocatore della Rapident), nonchè assistente di Claudio Vandoni. La Libertas Livorno esprime i sensi ...

Basket, Marco Ramondino: "Complimenti alla Virtus, abbiamo commesso degli errori e ci hanno punito" OA Sport

Marco Ramondino: Mancata la giusta fisicità per competere a questo livello Sportando

Coppa Italia basket, la Virtus vola in finale: batte il Tortona 90-65 il Resto del Carlino

Tripla incredibile di Marco Belinelli: 20 punti contro Tortona Eurosport IT

Basket, Marco Belinelli: "Con la Virtus voglio vincere qualsiasi cosa. La Nazionale Parlarne non ha senso" OA Sport

Di fronte a un’ottima cornice di pubblico regalata dal Pala Alpitour di Torino, la Virtus Segafredo Bologna conquista senza problema alcuno la finale della Coppa Italia 2023. Battendo 90-65 la Bertram ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...