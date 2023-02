Basket | Coppa Italia 2023 | Brescia ferma l’attacco di Pesaro e sfiderà la Virtus Bologna in finale

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) La Germani, con una partita decisa dal secondo quarto, batte la Carpegna Prosciuttonella seconda semidelle Final Eight di. La squadra allenata da Alessandro Magro raggiunge laSegafredoin: 74-57 il punteggio al Pala Alpitour di Torino. 15 i punti di Amedeo Della Valle, 13 quelli di CJ Massinburg da una parte, dall’altra in doppia cifra vanno solo Vasilis Charalampopoulos (14) e Dejan Kravic (12). Il primo quarto inizia in maniera favorevole alla formazione di Jasmin Repesa, che nei primi 5 minuti accumula un 5-11 grazie alle evoluzioni di Abdur-Rahkman unite alla coppia Cheatham-Charalampopoulos. Odiase e Gabriel riducono il divario fino a un unico punto, ed in generale si ...