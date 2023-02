Bari | manifestazione regionale contro l’autonomia differenziata Con la Cgil Puglia anche vari rappresentanti istituzionali e molti cittadini

Il tema dell'autonomia differenziata, che continua a occupare le cronache, è anche al centro dellache si terrà questo pomeriggio a. ...Pomeriggio di protesta acontro l'autonomia differenziata. Le sigle della Cgil hanno infatti annunciato a partire dalle 17 una, con partenza dal Castello Svevo, per ribadire il severo 'no' allo schema del ...

'Una e indivisibile', a Bari la protesta dei sindacati contro la legge sull'autonomia differenziata regionale BariToday

Manifestazione Cgil a Bari, Decaro non ci sarà: «Starò con mia figlia per il suo compleanno» La Gazzetta del Mezzogiorno

Autonomia differenziata, sabato a Bari una manifestazione per dire ... SanteramoLive.it

A Bari la manifestazione 'Running heart': domani elettrocardiogrammi gratuiti in Piazza Ferrarese, domenica la corsa podistica BariToday

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare al ... Comune di Bari

"Siamo sommersi da adesioni che arrivano di ora in ora, soprattutto amministratori locali, di grandi e piccoli comuni, che già fanno i conti con bilanci scarnificati e non in grado di dare risposte al ...Strade invase da runners: Bari si prepara ad accogliere la prima, delle tre maratone previste in queste settimane, nel segno della prevenzione. Domenica 19, alle 10 in punto, partirà ...