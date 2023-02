Bari-Cagliari 1-1 | Puteolana-Bitonto 5-0 È morto Ilario Castagner Calcio

I 20mila spettatori presenti al San Nicola in occasione del match di Serie B trahanno tributato un lungo applauso a Claudio Ranieri , che ha festeggiato le 700 panchine in Italia . Applausi a scena aperta anche per il ricordo delle vittime del terremoto in Siria e ...Applausi a scena aperta per il tecnico del, Claudio Ranieri: sono stati tributati dai ventimila spettatori del San Nicola, dove ilsfida i sardi, come tributo per le settecento panchine in Italia del settantunenne allenatore ...

Bari-Cagliari, risultato del primo tempo: 0-1, gol di Lapadula L'Unione Sarda.it

Diretta Bari - Cagliari (1-1) Serie B 2022 - la Repubblica la Repubblica

Bari Cagliari, la sfida è un crocevia per i rossoblù Cagliari News 24

1956: Cagliari, la prima volta a Bari non si scorda mai Calcio Casteddu

55' - Occasione Bari. Pucino scende e serve Esposito, il cui tiro di prima intenzione termina altissimo. Arrivano però gli applausi della curva per lo spirito intraprendente della squadra 54' - ...Applausi a scena aperta per il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri: sono stati tributati dai ventimila spettatori del San Nicola, dove il Bari sfida i sardi, come tributo per le settecento panchine ...