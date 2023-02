(Di sabato 18 febbraio 2023) Glidisi sono conclusi ad Aire-sur-la-Lys () oggi, sabato 18 febbraio: i campioni in carica dellahanno battuto nell’ultimo atto lapadrona di casa per 3-2 davanti a circa 800 spettatori. Lavanta ora 19 vittorie nella storia della manifestazione, mentre laera stata finalista perdente già nella scorsa edizione. Lasi è portata in vantaggio vincendo il doppio misto con Thom Gicquel e Delphine Delrue, a seguire Viktor Axelsen prima e Line Christophersen poi hanno vinto entrambi i singolari portando lain vantaggio per 2-1. Il momento di svolta è arrivato nel singolare maschile, quando ...

...5 " Tiro a segno10 metri Tallinn (i migliori 2 atleti e le migliori 2 atlete per ogni gara di carabina e pistola) APRILE 2023 3 " Scherma inizio ranking olimpico MAGGIO 2023 1 -...Il 2023 per ilsi aprirà con gli, a squadre ed individuali: dal 14 al 18 febbraio ad Aire - sur - la - Lys, in Francia, si disputeranno glia squadre miste, mentre dal 26 giugno al 2 luglio ...

Badminton, Europei a squadre miste 2023: Danimarca-Francia 3-2. I danesi difendono il titolo OA Sport

Sport in TV oggi venerdì 17 febbraio: il programma completo Tag24

Latino, inglese e badminton in classe per formare i giovani di domani Il Cittadino

Che cos’è il badminton Storia e regole dello sport Sport Magazine

Badminton, IN MOVIMENTO è la prima società regionale affiliata ... Il meridiano

Gli Europei a squadre miste 2023 di badminton si sono conclusi ad Aire-sur-la-Lys (Francia) oggi, sabato 18 febbraio: i campioni in carica della Danimarca hanno battuto nell’ultimo atto la Francia pad ...E’ calato il sipario sulle semifinali degli Europei a squadre miste in corso di svolgimento ad Aire-sur-la-Lys, in Francia. Una giornata che ci ha detto quali saranno le finalista di questa rassegna c ...