Ayman Serti | morto carbonizzato a 16 anni La famiglia | ' Non si è suicidato' Giallo a Messina

Cosa è successo ad'Si trattava di un ragazzo molto perbene che faceva una vita normale, studiava e d'estate andava anche a lavorare a Salina. Secondo il fratello è impossibile che si sia suicidato. So che ...Sedicenne semi carbonizzato A parlare è Giuseppe Coppolino, l'avvocato della famiglia di, 16 anni, trovato morto due giorni fa a Merì con il corpo in parte divorato dalle fiamme. Accanto ...

Ayman Serti, 16 anni è stato trovato cadavere due giorni fa. Sempre per i familiari potrebbe essere stato attirato in una trappola ...Parla l'avvocato dei familiari del giovane sedicenne semi carbonizzato. Non credono al suicidio e si affidano alla magistratura ...