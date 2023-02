Avremmo già vinto Aria di golpe in Russia | chi umilia Vladimir Putin

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) Una nuova pioggia di missili è stata sferrata ieri dai russi sull'Ucraina, al che pare che Mosca sia lungi dall'esaurire i suoi ordigni. Il generale ucraino Valery Zaluzhny ha comunicato che i russi hanno sparato «36 missili, di cui 16 abbattuti dalla contraerea». In parte erano lanciati da navi nel Mar Nero, ma molti erano sparati da aeroplani, rinfocolando timori di un'espansione dell'impegno dell'aviazione russa. Per Zaluzhny, «due missili da crociera Kh-555 sono stati sparati da due bombardieri pesanti Tupolev Tu-95MS che volavano sul Mar Caspio, 12 missili Kh-22 da sei bombardieri Tu-22M3 dalla regione di Kursk, altri missili Kh-59 da due caccia Sukhoi Su-35 dalla regione di Melitopol». I raid sono avvenuti dopo che gli ucraini avevano avvistato su Kiev «sei palloni spia russi», abbattuti e considerati un tentativo di testare la prontezza delle difese aeree. Per il Ministero ...