Aversa | oggi l’ordinazione episcopale di Monsignor Stefano Rega

... 20 anni da compiere, campano ditrapiantato nella Bassa Modenese, figlio di Sigismondo, ...interrogatori per Badr Amouiyah e Andrea Balugani, accusato di essere il ricettatore.E' stato segretario del Pci e della Cgil dell'allora comprensorio di. Verrà ricordato come meritasabato 18 febbraio 2023 alle ore 17.00 con un incontro in sua memoria nella sala ...

Aversa, blitz della Polizia Locale tra i locali della movida: sequestrati ... Fanpage.it

La Volley Modica in cerca di riscatto ad Aversa RagusaOggi

Oggi pomeriggio ad Aversa l'ordinazione del vescovo di S. Marco ... miocomune

Abusi edilizi ad Aversa, sequestri: indagati anche funzionari comunali Corriere del Mezzogiorno

Trovato morto in casa: oggi l'ultimo saluto all'archeologo CasertaNews

“Coraggio, gente!”, è lo slogan scelto per il fitto calendario di incontri che saranno organizzati e promossi dal Comitato don Peppe Diana, dal coordinamento ...Ingegnere nel Golfo Persico, ora è tornato a Vico Equense e ha lanciato una startup innovativa per i professionisti dell’apnea ...