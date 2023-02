Avellino-Viterbese | i convocati di Rastelli | forfait dell’ultim’ora

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra, previsto per la ventottesima giornata del campionato di serie C, girone C, mister Massimoha diramato la seguente lista di: Portieri: 1 Pane, 16 Pizzella, 50 Mele; Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 6 Sottini, 13 Benedetti, 27 Ricciardi, 34 Auriletto, 35 Solaro, 39 Perrone, 42 Moretti; Centrocampisti: 8 Garetto, 18 Mazzocco, 20 Casarini, 21 Matera, 28 Maisto, 72 D’Angelo; Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gambale, 10 Russo, 14 Di Gaudio, 19 Tounkara, 29 Trotta, 31 Marconi, 36 Fusco. REPORT Richard Marcone non è stato convocato poiché influenzato. Ramzi Aya e Jacopo Dall’Oglio continueranno il programma di terapie per smaltire i rispettivi problemi fisici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

. È la vigilia die Massimo Rastelli non avrà a disposizione Richard Marcone . L'estremo difensore non figura nell'elenco dei convocati diramata dal tecnico biancoverde: l'influenza blocca l'ex .... É la vigilia del match tra l'e la. Dopo l'amara sconfitta contro l'Audace Cerignola (3 - 1), i lupi andranno a caccia del riscatto contro la formazione di Lopez: la gara, valida per la ventottesima giornata, è ...

Avellino-Viterbese: ecco come i lupi si avvicineranno al match Ottopagine

Avellino-Viterbese, ecco dove seguire la partita in diretta tv TuttoAvellino.it

Avellino: l'incognita Tito verso la gara con la Viterbese Ottopagine

Lega Pro, la Viterbese pesca tra gli svincolati: in arrivo un ex Salernitana TuttoAvellino.it

Nella prima delle due partite casalinghe, arriva una compagine rinfrancata dall’ultimo successo e convinta di potersi giocare le carte per una permanenza in Lega Pro. L’Avellino, dal canto suo, deve a ...L'Avellino domani (alle 14,30) al "Partenio- Lombardi" riceverà la Viterbese. Obiettivo riscattare l'amaro ko patito domenica scorsa a Cerignola. Così il tecnico Massimo Rastelli stamani in conferenza ...