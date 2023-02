Avellino | lavori Enel | programmata un’interruzione della fornitura di energia

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa società “E-Distribuzione” ha comunicato la necessità di effettuaresugli impianti di sua competenza. Per questa ragione, l’erogazione dell’elettrica verrà interrotta nella giornata di lunedì, 20 febbraio, dalle ore 10:45 alle ore 18:30, nelle seguenti strade. Piazza Libertà 33, 39, 45, da 63 a 65, 39a, 45a, 28, 36, da 60 a 66 Contrada San Tommaso 35, da 39 a 43, 169, 37d, 28, 40, 44, 168, 28b, 28 Via De Sanctis 4 da 10 a 18, da 22 a 26, 30, da 34 a 38, da 42 a 46 Via Generale Cascino 23, da 30 a 32, 36 da 40 a 44, 28 b Via due Principati, da 13 a 31, 9, 31a, 8 Corso Vittorio Emanuele, da 5 a 9 L’interruzione dielettrica interesserà i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i, l’erogazione dell’elettrica potrebbe essere ...

Piazza Castello e Corso Umberto I, adprocedono iper dare un nuovo volto a questa parte del centro storico per troppi anni finito nell'oblio. Nell'agorà dell'antico maniero verrà dato nuovo lustro ai ruderi, a Corso

MARIGLIANO - A breve dovremmo avere lo stadio Santa Maria delle Grazie fruibile a tutti i tifosi. Sono stati aggiudicati, infatti, in via definitiva i lavori di “Completamento Campo Sportivo S. Maria ...Non solo calcio giocato. Alla vigilia della partita in programma dopodomani contro l’Avellino, il presidente della Viterbese Marco Romano rassicura la piazza e poi attacca la ...