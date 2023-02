Aurora Ramazzotti “stanca” del pancione | “La gravidanza dura 10 mesi”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ladiè ormai agli sgoccioli. La futura mamma appare sui social mentre continua a tenersi in forma mostrando però anche una certa stanchezza nel portare il. La giovane influencer ci ha abituato alla sua simpatia e ironia e anche in questa occasione è riuscita a sdrammatizzare. In una serie di video condivisi sui social, ha confidato che lale sta sembrando infinita, rispondendo alla provocazione di una follower che in un commento ha scritto: “Ma questa quando caz*o partorisce?”. La stessa domanda se la pone ancheche ammette di sentirsi un vero e proprio “elefante”. Nelle sue Instagram Stories, infatti, la 26enne, diverte tutti raccontando in che modo vive la sua momentanea condizione....