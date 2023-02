Augusto Daolio | per sempre Nomadi

(Di sabato 18 febbraio 2023) Compie oggi 76 anni una delle voci più amate e riconoscibili della canzone italiana:. Mitico leader, cantante e cofondatore deiinsieme a Beppe Carletti. Uno dei gruppi più di successo della nostra musica., con i suoi compagni di viaggio, è autore di molte canzoni che, scommettiamo, conoscete tutti. Ie la voce diDa adolescente fonda con Beppe Carletti il primo gruppo con cui comincia a ottenere una discreta fama locale, i Monelli. In seguito, nel 1963, con Franco Midili, Leonardo Manfredini, Gualberto Gelmini e Antonio Campari, fonda il gruppo dei. Il complesso diventerà uno dei più importanti nella storia della musica italiana.è il cantante ed il leader ...

Si terrà il 18 e 19 febbraio, per ricordare(nato il 18 febbraio del 1947, scomparso il 7 ottobre 1992), una "due giorni" di iniziative musicali e culturali, il cui programma è reperibile sulla pagina Facebook "Insieme per ...

Viene destinato alla famiglia di Giulio Regeni, il premio Tributo ad Augusto Daolio-Città di Novellara, consegnato in occasione del Nomadincontro, in programma oggi e domani al teatro tenda allestito ...Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, torna a Novellara (Reggio Emilia) il festival e il Premio dedicato al compianto vocalist dei Nomadi. Il Premio 2023 alla famiglia Regeni che lo devolverà a ...