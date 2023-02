Augusta Montaruli condannata per peculato | ecco tutti gli acquisti pagati con soldi pubblici | Swarovski | la borsa da 195 euro e uno Swatch

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) Regali non simbolici a spese dei cittadini, consumazioni in bar, ristoranti e pasticcerie anche in periodi festivi oppure senza “nessuna giustificazione istituzionale”. Un totale di oltre 25mila. Sono alcune delle spese costate la condanna definitiva ad, ormai ex sottosegretaria all’Università del governo di Giorgia Meloni. Venerdì 17 febbraio la Corte di cassazione ha confermato la pena di un anno e sette mesi peral termine del processo sui rimborsi illeciti ottenuti dai consiglieri regionali del Piemonte ormai dieci anni fa. “Ho la serenità di poter dire che non ho causato alcun ammanco alle casse pubbliche né altro danno alla pubblica amministrazione e ai cittadini”, ha detto lei annunciando le dimissioni dalla carica di governo. La condanna della Suprema corte conferma l’esito del ...