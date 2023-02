Atsu non ce l’ha fatta | il commovente messaggio di Benitez

Leggi su napolipiu

(Di sabato 18 febbraio 2023) Christiannon ce, il giocatore di appena 31 anni è morto sotto le macerie del terremoto registrato in Turchia e Siria. Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Christian, l’attaccante ghanese deltayspor, vittima del terribile terremoto che ha colpito Turchia e Siria il 6 febbraio., 31enne, era sotto le macerie della residenza dei Rönesans, una torre di 12 piani crollata a causa del sisma, e purtroppo non ceera un giocatore molto amato dai suoi colleghi e dagli allenatori che hanno avuto modo di lavorare con lui. Tra questi, l’ex allenatore di Napoli e Real Madrid, Rafa, che ha voluto ricordare l’attaccante attraverso i suoi canali social. “Sono ...