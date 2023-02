Atsu è morto | il suo corpo ritrovato sotto le macerie

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il 31enne calciatore ghanese Christian, del club turco Hatayspor, è stato trovatoledel suo edificio a Hatay, nel sud della Turchia. Lo ha annunciato il suo agente. «Ilsenza vita diè stato trovatole. Stiamo portando via le sue cose. Anche il suo telefono è stato trovato», ha detto il suo agente Murat Uzunmehmet. Come scrive il sito di Sky Tg24: Non c’è, purtroppo, il lieto fine sulle sorti di Christian, attaccante ghanese di 31 anni dell’Hatayspor. L’ex Chelsea, Newcastle e Porto è una delle tantissime vittime del tragico terremoto che ha colpito e devastato Turchia e Siria il 6 febbraio. L'articolo ilNapolista.

